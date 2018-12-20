2018-12-20T12:21:07+03:00
Общество

Почти 500 школ проверили в Иркутской области перед новогодними каникулами

С педагогами провели профилактические беседы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 500 школ проверили в Иркутской области перед новогодними каникулами.Почти 500 школ проверили в Иркутской области перед новогодними каникулами.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Инспекторы пожарного надзора проверили 454 образовательных учреждения в Иркутской области. Приближающиеся праздники несут в себе не только веселое настроение, но и потенциальную опасность.

Особое внимание уделят проверкам школ расположенных в деревянных зданиях. А также те школы, которые находятся вдали от пожарных служб. Спасатели изучили состояние эвакуационных выходов и пожарной сигнализации.

- Кроме этого провели 118 внеплановых проверок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Было выявлено 216 нарушений пожарной безопаности.

С педагогами провели профилактические беседы. Инспекторы напомнили о порядке действий в случае пожара.

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