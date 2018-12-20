20 Дек. 13:11 2018-12-20T13:11:45+03:00

Это ради детей: начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Пользуясь служебным положением, бывшая начальница почтового отделения в селе Саватеевка Иркутской области регулярно похищала деньги из кассы. Расследование уголовного дела завершилось, дело передано в суд.

В селе Саватеевка с ноября 2017 по январь 2018 года руководитель местного почтового отделения заглядывала в кассу не только по служебным нуждам. 32-летняя женщина небольшими суммами присваивала себе доверенные ей деньги. Пытаясь замести следы, она подделывала финансовые документы, чтобы скрыть недостачу.

- Поступило уголовное дело по статье присвоение имущества с использованием служебного положения, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Материалы изучаются.

Всего за три месяца нерадивая начальница смогла «заработать» 42 тысячи рублей. Женщина пояснила сыщикам, что деньги ей потребовались на новогодние продукты и подарки детям.