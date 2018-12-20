На ремонт разгерметизированной скважины в Иркутской области выделят 400 тысяч рублей

20 Дек. 13:41 2018-12-20T13:55:28+03:00

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Утечка газа на скважине Бильчирская №1 в Осинском районе Иркутской области произошла еще в октябре. Восстановительные работы откладывались из-за поиска собственника и компании, которая взялась бы за такую непростую задачу. Все это время жители села Усть-Алтан, расположенного в двух километрах от месторождения, при попутном ветре чувствовали запах газа.

Скважина была разведана геологами еще в 1963 году, и через год законсервировали. Спустя полвека проржавевшие элементы конструкции сломались и образовалась утечка газа. После того как были приняты экстренные меры безопасности, приступили к поиску подрядчика, который бы установил новую заглушку. Но таких фирм в стране единицы. К счастью одна из них все таки согласилась прийти на помощь жителям Иркутской области.

- Возле месторождения регулярно проводят замеры концентрации газа, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области. – Превышений не обнаружено.

В Осинском районе продолжает действовать режим ЧС. Он будет длиться до окончания аварийных работ. Планируется, что они будут выполнены до конца года. На их проведение выделят 400 тысяч рублей из резервного фонда правительства Иркутской области.

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