Железный занавес: в Иркутской области за 55 неоплаченных штрафов гражданину Таджикистана запретили выезд из России

20 Дек. 14:38 2018-12-20T14:48:02+03:00

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Приставы из Усолья-Сибирского были завалены штрафами, которые приходили на имя 42-летнего уроженца Таджикистана. В их коллекции набралось уже 55 уведомлений из Центра фиксации административных правонарушений.

С марта 2017 года по январь 2018 года в службу приставов Иркутской области приходили многочисленные штрафы со всей страны, от Московской области до Мордовии. Все бы ничего, да только многие из них были адресованы одному и тому же человеку. Горе-водитель из Таджикистана, зарегистрированный в Усольском районе, накопил задолженность за нарушения правил дорожного движения в 35, 5 тысяч рублей.

- В ходе проверки пристав не обнаружил должника по месту регистрации, - сообщили в пресс-службе Усольского районного суда. – На рассмотрение дела он также не явился.

Установить местонахождение мужчины пока не удалось. Однако сбежать из страны у него уже не получится. Нерадивому водителю временно ограничили выезд из России и лишили водительских прав. Так что вернуться на Родину до выплаты долга и сесть за руль автомобиля он уже не сможет.

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