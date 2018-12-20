Прорыв трубы ликвидировали в районе микрорайона Союз в Иркутске
В Свердловском районе областного центра завершают аварийные работы по восстановлению участка трубы водоснабжения. В октябре неподалеку от этого места уже происходил похожий случай.
Как сообщили свидетели произошедшего, кипяток стекал прямо на проезжую часть. Из-за этого у въезда на Академический мост образовалась пробка.
- Для восстановления водоснабжения дома подключили к запасному источнику, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Утечка произошла на газоне.
Коммунальные службы занимались расчисткой проезжей части. Со слов очевидцев, предварительный ремонт уже закончился. Пробки в районе аварии нет.
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