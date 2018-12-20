Водителя, сбившего 14-летнюю школьницу в Усть-Илимске, разыскивают в Иркутской области
Внимание, розыск! В Усть-Илимске ищут водителя, который скрылся с места ДТП, которое произошло на пешеходном переходе.
Известно, что неизвестная машина, предположительно серый внедорожник, ехал со стороны улицы Федотова, в районе Дружбы Народов 38, водитель сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.
– Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Инспекторы устанавливают марку автомобиля и личность водителя.
Сыщики просят возможных свиделетей ДТП обратиться в ближайшее отделение полиции.
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