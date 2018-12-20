2018-12-20T16:43:53+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 21 декабря похолодает

По области – метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 21 декабря похолодаетПрогноз погоды в Иркутске: 21 декабря похолодаетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 21 декабря переменная облачность, ночью и утром будет идти небольшой снег. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и утром, по прогнозу синоптиков, около -17 с последующим понижением.

- По области переменная облачность, ночью небольшой и умеренный снег, днем местами небольшой и умеренный снег, утром - туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует северо-западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Временами порывы 11-16 м/с, слабые метели.

Температура в Приангарье ночью и днем -21,-26 местами -31,-36, в южных районах при облачной погоде до -17 градусов.

Хорошей пятницы и отличных выходных! А как их провести, смотрите в нашей подборке - "Афиша на выходные 22-23 декабря в Иркутске: открытие катка на Конном, день рождения Деда Мороза и мастер-классы"

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