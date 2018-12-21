2018-12-21T03:37:54+03:00
Общество

Марс в телескоп будут смотреть 22 декабря иркутяне у памятника Александру III

Последняя в этом году возможность заглянуть в космос
Ирина РЮТИНА
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Марс в телескоп будут смотреть 22 декабря иркутяне у памятника Александру IIIМарс в телескоп будут смотреть 22 декабря иркутяне у памятника Александру IIIФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, у иркутян есть последняя возможность в этом году заглянуть в космос. Сотрудники Иркутского планетария установят телескоп у памятника Александру III.

- Марс будет виден при условии ясной погоды, - отмечают в пресс-службе Иркутского планетария. – Состоится розыгрыш билетов на посещение планетария. Их получат те, кто правильно ответит на вопросы викторины.

Вечер намечен в рамках проекта «Сутки в космосе». Он стартовал в столице Приангарья 24 января 2018 года. Раз в месяц на набережной Ангары проходили бесплатные публичные лекции и наблюдения космических объектов.

Последний, двенадцатый сеанс «связи с космосом» начнется в субботу в 19.00. Мероприятие рассчитано на два часа. И два часа шла каждая лекция, итого 12 лекций по 2 часа, итого равно «Сутки в космосе».

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