2018-12-21T03:54:54+03:00
Общество

В новогоднюю ночь до 03.00 будет работать общественный транспорт в Иркутске

Празднование в сквере начнется в 23.00
Ирина РЮТИНА
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В новогоднюю ночь до 03.00 будет работать общественный транспорт в ИркутскеВ новогоднюю ночь до 03.00 будет работать общественный транспорт в ИркутскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве часы бьют на Спасской башне, а в Иркутске впервые в новогоднюю ночь прозвучит бой курантов на здании ИГУ (бывшего ин.яза). В полночь. Праздничная программа 31 декабря в сквере Кирова начнется в 23.00. В 01:00 1 января на главной площади состоится праздничный фейерверк. Естественно, разъезжаться по домам иркутяне начнут уже за полночь.

- Для комфортного отдыха иркутян и гостей города принято решение продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 03.00 часов, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Следить за порядком во время массовых народных гуляний в столице Приангарья будут более тысячи полицейских и сотрудников частных агентств. В городе работает более двух сотен камер видеонаблюдения.

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