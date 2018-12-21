СЕГОДНЯ 03:54 2018-12-21T03:54:54+03:00

В новогоднюю ночь до 03.00 будет работать общественный транспорт в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Москве часы бьют на Спасской башне, а в Иркутске впервые в новогоднюю ночь прозвучит бой курантов на здании ИГУ (бывшего ин.яза). В полночь. Праздничная программа 31 декабря в сквере Кирова начнется в 23.00. В 01:00 1 января на главной площади состоится праздничный фейерверк. Естественно, разъезжаться по домам иркутяне начнут уже за полночь.

- Для комфортного отдыха иркутян и гостей города принято решение продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 03.00 часов, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Следить за порядком во время массовых народных гуляний в столице Приангарья будут более тысячи полицейских и сотрудников частных агентств. В городе работает более двух сотен камер видеонаблюдения.