«Елочка ГАИ»: необычный флешмоб прошел в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:21 2018-12-21T04:21:09+03:00

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Новогоднее настроение охватило практически всех иркутян, ведь до Нового года всего 10 дней. Так, накануне в Ангарске, возле торгового центра сотрудники ГИБДД устроили необычный флешмоб. Назвали его «Елочка ГАИ». Машины ДПС выстроили в форме елочки, а люди с огнями окантовали их в нужную форму.

- В флешмобе приняли участие госавтоинспекторы и ребята из отряда Юные инспекторы движения, - сообщает ГИБДД города Ангарска на своей странице в соцсетях.

Участие в акции приняли более полусотни человек.

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