Выступление Детского хора в Кремле: в составе - пять юных вокалистов из Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:56 2018-12-21T04:56:09+03:00

Выступление Детского хора в Кремле: в состав вошли пять юных вокалистов из Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ежегодный концерт Детского хора в Кремле пройдет 27 декабря. В этот день на сцену выйдут 500 ребятишек со всей страны. Будут в их числе и 5 юных вокалистов из Иркутской области.

- В программе - классические и современные музыкальные композиции, - отмечает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Прозвучат 15 произведений П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, А. Пахмутовой, И. Дунаевского, русские народные песни.

Выступление проводит Всероссийское хоровое сообщество по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец, а список участников формируют отдельно в каждом субъекте страны. Едут на концерт дети за счет средств областного бюджета.