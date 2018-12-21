Семнадцатилетний студент в Ангарске торговал наркотиками

СЕГОДНЯ 06:23 2018-12-21T06:23:13+03:00

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Семнадцатилетнего студента в Ангарске задержали с поличным при сбыте зелья. Парень торговал веществом, который экспертиза определила как наркотик растительного происхождения.

- В ходе личного досмотра у подростка обнаружили и изъяли вещество дискообразной формы, как потом подтвердили эксперты - наркотик, сотовый телефон, банковскую карту и деньги. Скорее всего, те самые, которые платили за него, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Во время обыска в его квартире обнаружено и изъято более 2-х десятков спрессованных кусочков зелья, а также другие доказательства противоправной деятельности.

За торговлю наркотиками следует большой срок. Санкция статьи за торговлю наркотиками в большом размере предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие выяснит, кто и как снабжал парня зельем.