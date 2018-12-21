Полузащитник «Байкал-Энергии» Петр Захаров не сыграет с «Сибсельмашем» из-за травмы

СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-21T06:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Полузащитник иркутской «Байкал-Энергии» Петр Захаров не сможет помочь команде в ближайшей выездной игре с новосибирским «Сибсельмашем», которая состоится 22 декабря. Причина – травма, которую хоккеист получил в игре против «Волги».

Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», в игровом столкновении с нападающим ульяновской команды Александром Степановым, Пётр получил повреждение боковых связок коленного сустава. Обследование, проведённое утром 20 декабря, показало: играть нельзя, лечиться.

Добавим, что в поездку "Байкал-Энергия" отправилась рано утром 21 декабря. На следующий день, иркутяне сыграют в Новосибирске с "Сибсельмашем". А затем выездное турне бело-синих продолжится в Первоуральске, где 25 декабря наши парни скрестят клюшки с "Уральским трубником". А заключительный матч уходящего иркутяне года проведут 28 декабря в Кемерово с "Кузбассом".