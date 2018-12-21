СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-21T08:22:29+03:00

Пьяный водитель вез 13 пациентов медфирмы в Иркутск на анализы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не успев протрезветь, он все же решился сесть за руль и рискнуть жизнью своих пассажиров

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Минивэн «Mercedes» привлек внимание инспекторов ДПС на контрольном пункте «Качуг». При проверке документов полицейские заподозрили, что 58-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля нетрезв. Алкотестер подтвердил эти сомнения.

13 пациентов одной из медицинских фирм отправились из села Хомутово в Иркутск, чтобы сдать анализы. Водителем иномарки, на которой они поехали, был 58-летний мужчина, который устроился в клинику 4 месяца назад. Не успев протрезветь от выпитого алкоголя, он все же решился сесть за руль и рискнуть жизнью своих пассажиров.

- На мужчину составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Не избежать наказания и ответственным лицам, которые пустили пьяного водителя за руль.

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