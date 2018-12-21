Дай ручку, погадаю: пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-21T10:04:21+03:00

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Вчера в дежурную часть полиции в Иркутске поступило заявление от пенсионерки, которая утверждала, что около одного торгового павильона в центре города к ней подошли две незнакомки. Женщины сказали бабушке, что могут помочь ей «поправить здоровье» и привлечь денежные средства. Далее они предложили потерпевшей совершить обряд.

- Действуя по указаниям злоумышленниц, она передала им 2 тысячи рублей и пошла за покупкой куриных яиц, необходимых для проведения обряда «исцеления», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вернувшись, пенсионерка не обнаружила на том месте мошенниц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас «целительниц» разыскивает полиция. Их приметы: женщина 50-55 лет, рост 170 сантиметров, славянской внешности, плотного телосложения, передние зубы из металла желтого цвета, была одета в норковую шубу до колен, на голове – шаль, унты светлого цвета. Второй женщине на вид 27-30 лет, рост 170 сантиметров, славянской внешности, плотного телосложения, была одета в куртку с меховым воротником до пояса, унты светлого цвета.

Сотрудники МВД еще раз напоминают о том, что в преддверии новогодних праздников мошенники и воры активизируются. Будьте бдительнее.