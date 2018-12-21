2018-12-21T11:08:36+03:00
Общество

Жители Ангарска приняли учебную тревогу в здании суда за настоящую

Слухи о гранате уже успели разлететься среди ангарчан
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жители Ангарска приняли учебную тревогу в здании суда за настоящую.Жители Ангарска приняли учебную тревогу в здании суда за настоящую.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня днем 21 декабря пользователи социальных сетей сообщили, что в здании Ангарского районного суда была обнаружена граната. Панические слухи начали стремительно распространяться по Интернету. «Комсомолка» выяснила подробности случившегося.

В здании Ангарского районного суда в 89-ом квартале действительно эвакуировали людей, но это была лишь учебная тревога. Отрабатывали навыки действий в критической ситуации. По легенде учений приставы обнаружили в здании гранату. После чего всех работников суда и посетителей эвакуировали. Никто и представить не мог, что кто-то из числа случайных свидетелей воспримет это всерьез.

- Это были плановые учения, - сообщили в пресс-службе Ангарского районного суда. – Тренировали порядок действий в экстренной ситуации.

Вот что значит подошли со старанием. Пользователей соцсетей просят не беспокоиться и не верить слухам. Суд уже вернулся к штатному режиму работы.

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