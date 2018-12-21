Жителю Иркутска по почте отправили наркотики из Германии

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-21T11:46:18+03:00

Ему грозит от 10 лет лишения свободы

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Запрещенные вещества обнаружили в футляре DVD-диска с фильмом голливудской знаменитости Брюса Уиллиса.

Найти наркотики в посылке полицейским и таможенникам помогла служебная собака. Она унюхала наркотические вещества и навела проверяющих на подозрительную бандероль. Несостоявшийся получатель заветного отправления уже задержан.

- Диск предназначался для безработного молодого жителя Иркутска, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. – Общий вес изъятых синтетических наркотиков 40 г.

На иркутянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В таможне отметили, что это уже не первый подобный случай. Аналогичные посылки уже присылали в сентябре 2018 года. Тогда получатели также были задержаны.

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