2018-12-21T11:46:18+03:00
Общество

Жителю Иркутска по почте отправили наркотики из Германии

Ему грозит от 10 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителю Иркутска по почте отправили наркотики из Германии.Жителю Иркутска по почте отправили наркотики из Германии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Запрещенные вещества обнаружили в футляре DVD-диска с фильмом голливудской знаменитости Брюса Уиллиса.

Найти наркотики в посылке полицейским и таможенникам помогла служебная собака. Она унюхала наркотические вещества и навела проверяющих на подозрительную бандероль. Несостоявшийся получатель заветного отправления уже задержан.

- Диск предназначался для безработного молодого жителя Иркутска, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. – Общий вес изъятых синтетических наркотиков 40 г.

На иркутянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В таможне отметили, что это уже не первый подобный случай. Аналогичные посылки уже присылали в сентябре 2018 года. Тогда получатели также были задержаны.

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