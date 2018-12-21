Ложная тревога: шелеховскую школу №4 эвакуировали из-за бесхозной коробки
Сегодня, утром 21 декабря пользователи социальных сетей распространяли информацию о том, что школа №4 в городе Шелехов Иркутской области была заминирована. Встревоженные родители, беспокоясь о своих детях, пытались узнать, что же именно случилось в школе.
- На вахте обнаружили бесхозную коробку и позвонили в полицию, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Иркутской области. – Подозрительная находка оказалась обычной коробкой с различными предметами, не представляющими опасности.
Всего из здания школы вывели более 1 тысячи человек. Сейчас оцепление уже снято. Школа работает в штатном режиме.
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