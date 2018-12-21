2018-12-21T13:10:43+03:00
Общество

Продажу алкоголя ограничат с 22 декабря по 7 января в Иркутске

Это связано с праздничными торжествами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Продажу алкоголя ограничат с 22 декабря по 7 января в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Продажу алкоголя ограничат с 22 декабря по 7 января в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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На время новогодних и рождественских мероприятий в Иркутске ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в местах массовых и культурных мероприятий, а также в радиусе 100 метров от них.

- Запрет коснется всего алкоголя, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В том числе, пива и пивных напитков.

Сквер имени Кирова, ограничения затронут больше всего. Алкоголь здесь запретят с 12.00 до 21.00 22 декабря, это связано с открытием главной городской елки. Далее «сухой закон» будет действовать на время работы резиденции Деда Мороза с 12.00 до 20.00 23 декабря по 7 января.

Аналогичные правила продажи алкоголя будут действовать и в других частях города, где 23 декабря будут происходить праздничные торжества. С 17.00 до 19.00 нельзя будет купить спиртное в парке Парижской коммуны в Свердловском районе. В Октябрьском районе ограничение вступит в силу с 16.00 до 19.00 в пределах площади на бульваре Постышева. И с 16.00 до 18.00 в районе нового сквера на улице Чудотворской в Правобережном районе Иркутска. Кроме этого на время мероприятий посвященных открытию катка, 23 декабря с 17.00 до 19.00 ограничат продажу алкоголя на острове Конный. И с 29 декабря по 7 января на время интерактивных новогодних программ ограничат продажу спиртного на заливе Якоби и острове Конный.

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