СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-21T13:54:01+03:00

Выдавая себя за работницу пенсионного фонда, мошенница обманула жителя Иркутской области на 100 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Аферисты продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области. Так на очередную уловку жуликов попался пенсионер из Тайшета. Они позвонили ему на сотовый и под предлогом выплаты компенсаций узнали пароль от его банковской карты.

К полицейским Тайшета за помощью обратился местный житель, мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Ему на сотовый позвонила неизвестная девушка и представилась работником пенсионного фонда. Она сказала, что мужчине полагается компенсация в 30000 тысяч рублей. Но для того чтобы получить ее, нужно предоставить некоторые данные банковского счета. Для убедительности она назвала пенсионеру его имя, фамилию, возраст и место рождения.

- Он передал преступнице пин – код, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После этого с его счета сняли 100 тысяч рублей.

Сыщики выясняют все детали случившегося и устанавливают личность аферистки. Проводится доследственная проверка. Полицейские изучают банковские счета и номер мошенницы.