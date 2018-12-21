Выдавая себя за работницу пенсионного фонда, мошенница обманула жителя Иркутской области на 100 тысяч рублей
Аферисты продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области. Так на очередную уловку жуликов попался пенсионер из Тайшета. Они позвонили ему на сотовый и под предлогом выплаты компенсаций узнали пароль от его банковской карты.
К полицейским Тайшета за помощью обратился местный житель, мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Ему на сотовый позвонила неизвестная девушка и представилась работником пенсионного фонда. Она сказала, что мужчине полагается компенсация в 30000 тысяч рублей. Но для того чтобы получить ее, нужно предоставить некоторые данные банковского счета. Для убедительности она назвала пенсионеру его имя, фамилию, возраст и место рождения.
- Он передал преступнице пин – код, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После этого с его счета сняли 100 тысяч рублей.
Сыщики выясняют все детали случившегося и устанавливают личность аферистки. Проводится доследственная проверка. Полицейские изучают банковские счета и номер мошенницы.