2018-12-21T14:57:05+03:00
Общество

За прошедшие сутки 36 человек спасли на пожарах в Иркутской области

Одному из них, 30-летнему мужчине потребовалась госпитализация, он надышался угарным газом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За прошедшие сутки 36 человек спасли на пожарах в Иркутской области.За прошедшие сутки 36 человек спасли на пожарах в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Иркутска обратились очевидцы пожара, они рассказали, что на улице Полярная горит двухэтажный жилой дом. По тревоге были подняты три бригады спасателей. Прибыв на место происшествия, пожарные начали эвакуацию дома.

Пожар в двухэтажном кирпичном доме произошел поздно ночью 21 декабря. Перепуганные жильцы дома учуяли запах дыма и вызвали спасателей. Пожарные вывели по лестницам 21-го человека, еще 5-ых эвакуировали с помощью лестниц.

- На тушение пожара и ликвидацию его последствий ушло около часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Огнем были повреждены вещи в коридоре на первом этаже.

Аналогичный случай произошел сегодня в Братске. Пожар случился в одной из квартир пятиэтажного дома. Из жилого дома вывели 10 человек. Чтобы попасть внутрь задымленного помещения спасатели использовали автолестницу. Проникнув в квартиру, они обнаружили на полу 30-летнего хозяина квартиры. Мужчина надышался угарным газом и потерял сознание. Его доставили в больницу.

Места пожаров изучают инспекторы пожарного надзора, они установят причины случившегося.

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