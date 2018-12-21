СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-21T16:22:29+03:00

Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Их всех приговорили к условному лишению свободы и выплате крупного штрафа

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Банда похитителей металла орудовала в Иркутской области. 9 мужчин около года воровали на заводе алюминиевых и кремниевых конструкций в Шелеховском районе.

Преступники долго оставались незамеченными, благодаря хитроумному плану. При демонтаже одного из цехов, рабочие вывозили металл под видом мусора. Там они устроили схрон, куда прятали похищенное. После чего отвозили его в пункты приема металлолома на своих автомобилях.

- Троих участников банды удалось задержать с поличным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Их арестовали во время перевозки украденного металла.

В ходе обысков полицейские изъяли более 1,3 тонны алюминия и 5 тонн кремния, его оценили почти в 1,5 миллиона рублей. На имущество похитителей наложили арест. Почти 75% ущерба удалось возместить. Накануне, Шелеховский городский суд приговорил участников банды к срокам от 3 до 4 лет лишения свободы условно, а также выплате крупного штрафа.