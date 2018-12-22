2018-12-22T04:45:40+03:00
Авто

Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске

В соцсетях он увидел, что его ищут и пришел в отделение
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Пенсионерку и 11-летнюю девочку сбили прямо на нерегулируемом пешеходном переходе днем, 18 декабря. ДТП произошло в районе дома №54 микрорайона Первомайский в Иркутске. Водитель, не оказав пострадавшим первой помощи, с места происшествия уехал. А женщина и ребенок самостоятельно обратились в больницу.

Вскоре информация о розыске нарушителя попала в социальные сети. Увидев, что его разыскивают, водитель сам явился в отдел полиции. Им оказался 39-летний житель Шелехова.

- Нарушителя уже лишили водительских прав на 1 год, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также на него составили административные протоколы за управление автомобилем без страхового полиса и за неуплату административного штрафа в установленные сроки. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Чтобы избежать подобных ситуаций, инспекторы ГИБДД еще раз предупреждают иркутских водителей, соблюдать все правила дорожного движения.

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