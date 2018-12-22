Открытие елки в Иркутске 22 декабря 2018: какие улицы перекроют
Внимание, автомобилисты! В Иркутске 22 декабря, из-за праздничных мероприятий в честь открытия главной елки города, ограничат проезд в сквере имени Кирова. Так с 16:00 до 20:00 закроют проезд на площади графа Сперанского и улице Ленина (от Чкалова до Канадзавы). А участки улиц Желябова и Сухэ-Батора будут закрыты во время праздничного салюта. Напомним, открытие елки запланировано на 17.00, а фейерверк прогремит в 18.00.
В отделе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» сообщили схему движения, по которой можно объехать праздничный участок. Во время открытия елки, проехать можно по маршруту Чкалова — улица Марата — Свердлова — Ленина, из центра города по маршруту Ленина — Канадзавы — улица Марата — Чкалова.
Чтобы не попасть в пробку, инспекторы ГИБДД все же советуют иркутским автомобилистам во время проведения праздничных мероприятий, исключить поездки на личных машинах по этим улицам.