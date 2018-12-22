СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-22T10:13:32+03:00

ДТП в Иркутске: автобус и трамвай столкнулись на улице Советской. Фото: группа "ДТП 38 RUS".

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Авария на пересечении улиц Советской и Декабрьских Событий в Иркутске произошла днем 22 декабря. Там столкнулись автобус и трамвай, следующий по маршруту №3. Фотографию с места аварии в соцсетях опубликовали автомобилисты, которые проезжали мимо.

Как сообщили в службы ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское" никто из пассажиров и водителей автобуса и трамвая не пострадал. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности происшествия.

Напомним, в сентябре на этом месте произошла подобная авария. Тогда травмы получили три человека.

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