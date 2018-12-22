Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли продлить свою победную серию и на выезде сыграли вничью с новосибирским «Сибсельмашем» со счетом 6:6.
Первый тайм полностью остался за нашей командой. Бело-синие наколотили в ворота «Сибсельмаша» шесть мячей. По два точных удара нанесли Тимофей Безносов и Владислав Кузнецов. Еще по разу отличились наш лучший бомбардир Евгений Волгужев, а также Антон Шевцов. Хозяева льда поразить ворота иркутского голкипера Григория Лапина так и не смогли.
Казалось, подопечные Андрея Рушкина уже после первого отрезка обеспечили себе победу, но новосибирцы показали, что в хоккее с мячом преимущество в 6 мячей ничего не значит. Во втором тайме хозяева отыграли пять мячей и за три минуты до финального свистка сравняли счет. Иркутяне поразить ворота соперника так и не смогли. Как итог: боевая ничья.
Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 25 декабря с «Уральским трубником» в Первоуральске.
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