2018-12-22T11:14:58+03:00
Спорт

Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске

Иркутяне вели в счете 6:0, но пропустили столько же
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске. Фото: Татьяна ГЛЮК.Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли продлить свою победную серию и на выезде сыграли вничью с новосибирским «Сибсельмашем» со счетом 6:6.

Первый тайм полностью остался за нашей командой. Бело-синие наколотили в ворота «Сибсельмаша» шесть мячей. По два точных удара нанесли Тимофей Безносов и Владислав Кузнецов. Еще по разу отличились наш лучший бомбардир Евгений Волгужев, а также Антон Шевцов. Хозяева льда поразить ворота иркутского голкипера Григория Лапина так и не смогли.

Казалось, подопечные Андрея Рушкина уже после первого отрезка обеспечили себе победу, но новосибирцы показали, что в хоккее с мячом преимущество в 6 мячей ничего не значит. Во втором тайме хозяева отыграли пять мячей и за три минуты до финального свистка сравняли счет. Иркутяне поразить ворота соперника так и не смогли. Как итог: боевая ничья.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 25 декабря с «Уральским трубником» в Первоуральске.

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