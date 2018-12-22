Иркутский исполнитель Аркадий Стародубцев выступил в Государственном Кремлёвском Дворце на музыкальном фестивале шансона

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-22T14:13:40+03:00

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На одной сцене с легендами шансона выступил автор-исполнитель из Иркутска Аркадий Стародубцев. Сибиряк принял участие в съемках музыкального фестиваля шансона «Зимняя сказка для взрослых-4». В концерте, который проходил в Государственном Кремлёвском Дворце выступали такие легендарные певцы как Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Розенбаум, Вика Цыганова и другие звезды шансона.

- Адреналин зашкаливал, - описывает в инстаграме свои эмоции Аркадий Стародубцев. – Ведь в зале было 6 тысяч зрителей. Очень волновался перед выходом на сцену. Когда видишь перед собой огромный зал и свет софитов, публику, которая аплодирует тебе, сердце готово вырваться наружу. Но, три минуты пролетели, как одно мгновение... и тебя снова тянет туда, туда, где энергетика просто зашкаливает.

Добавим, что полную версию концерта «Зимняя сказка для взрослых-4» покажут 31 декабря.