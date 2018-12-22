2018-12-22T15:56:18+03:00
Авто

ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и Газели

Авария произошла на Голоустненском тракте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и ГазелиДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и ГазелиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Крупная авария произошла вечером, 22 декабря на Голоустненском тракте под Иркутском. Около 17.00, на 28 километре столкнулись легковушка Тойота Марк-II и фургон Газель.

- Пострадали пять человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В Тойоте травмы получил водитель и его пассажирка. В Газели повреждения у мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности происшествия, а также устанавливают виновника.

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