2018-12-23T04:20:47+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11

По области до -42
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 23 декабря переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер дует юго-восточный, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -9,-11 градусов.

По области, 23 декабря ожидается юго-западный, юго-восточный ветер с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/.

- В Иркутской области 23 декабря переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Возможны метели.

Температура в среднем по региону составит -9,-14°, местами -19,-24°,в горах Южного Прибайкалья до -5º, в северных районах области -37,-42º, местами -28,-33º.

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