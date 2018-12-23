Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет
В Улан-Удэ, на местном авиазаводе разрабатывают новый легкомоторный самолет. Рабочее название проекта «Байкал». Планируется, что он займет нишу в сфере местных авиаперевозок.
Реализацию проекта многоцелевого воздушного судна обсудили глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель Росавиации Александр Нерадько. ТВС-2ДТС или же просто «Байкал», должен прийти на смену устаревшим легкомоторным Ан-2. Уже подписан контракт на поставку 200 самолетов для одной из якутских авиакомпаний. Условия применения самые различные: пассажирское сообщение, санавиация, сельхозавиация, использование в противопожарных мероприятиях.
- Планы по производству самолета в Улан-Удэ признаны реальными, - сообщили в пресс-службе правительства республики Бурятия. – «Байкал» будет вмещать 14 пассажиров. Местная авиация очень нуждается в воздушном судне такого класса.
Руководитель Росавиации заверил, что ведомство окажет содействие в прохождении сертификации и производстве нового легкомоторного самолета.
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