2018-12-23T07:13:37+03:00
Общество

Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет

Он будет вмещать до 14 пассажиров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет. Опытный образец ТВС-2ДТС «Байкал». Фото: пресс-служба правительства Бурятии.Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет. Опытный образец ТВС-2ДТС «Байкал». Фото: пресс-служба правительства Бурятии.
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В Улан-Удэ, на местном авиазаводе разрабатывают новый легкомоторный самолет. Рабочее название проекта «Байкал». Планируется, что он займет нишу в сфере местных авиаперевозок.

Реализацию проекта многоцелевого воздушного судна обсудили глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель Росавиации Александр Нерадько. ТВС-2ДТС или же просто «Байкал», должен прийти на смену устаревшим легкомоторным Ан-2. Уже подписан контракт на поставку 200 самолетов для одной из якутских авиакомпаний. Условия применения самые различные: пассажирское сообщение, санавиация, сельхозавиация, использование в противопожарных мероприятиях.

- Планы по производству самолета в Улан-Удэ признаны реальными, - сообщили в пресс-службе правительства республики Бурятия. – «Байкал» будет вмещать 14 пассажиров. Местная авиация очень нуждается в воздушном судне такого класса.

Руководитель Росавиации заверил, что ведомство окажет содействие в прохождении сертификации и производстве нового легкомоторного самолета.

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