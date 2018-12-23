2018-12-23T09:37:13+03:00
Общество

Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии

Также увеличилась стоимость яиц, молока и свинины
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии.Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области и Бурятии перед Новым годом отмечают подорожание продуктов.

За прошедшую неделю аналитики отметили рост цен на ряд товаров. Больше остальных подорожали свежие овощи, что неудивительно в зимний период. В Иркутске картошка и помидоры в среднем выросли в стоимости на 10,2 % или 8,84 рубля. Расходы жителей Улан-Удэ увеличатся на 4%, что составляет примерно 2, 79 рублей.

- Цена повысилась на такие товары как яйцо куриное, молоко, свинина, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. – Их стоимость выросла от 2 до 5 процентов.

Кроме этого эксперты отметили незначительное подорожание бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Улан-Удэ на 0, 2 и 0, 1% соответственно. В Иркутске цены на топливо остались без именений.

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