СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-23T09:37:13+03:00

Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области и Бурятии перед Новым годом отмечают подорожание продуктов.

За прошедшую неделю аналитики отметили рост цен на ряд товаров. Больше остальных подорожали свежие овощи, что неудивительно в зимний период. В Иркутске картошка и помидоры в среднем выросли в стоимости на 10,2 % или 8,84 рубля. Расходы жителей Улан-Удэ увеличатся на 4%, что составляет примерно 2, 79 рублей.

- Цена повысилась на такие товары как яйцо куриное, молоко, свинина, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. – Их стоимость выросла от 2 до 5 процентов.

Кроме этого эксперты отметили незначительное подорожание бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Улан-Удэ на 0, 2 и 0, 1% соответственно. В Иркутске цены на топливо остались без именений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый тяжелый сумоист мира из Бурятии: 10 дней я пью только воду и чувствую себя отлично. Анатолий Михаханов весом 280 кг проходит курс голодания в клинике на Байкале. Подробнее.

Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области. Изъятую продукцию уничтожили. Подробнее.