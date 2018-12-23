Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-23T11:53:42+03:00

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Пять новых семейных ферм появятся в Иркутске в 2019 году. В министерстве сельского хозяйства подвели итоги регионалького отбора. Фермеры-победители получат по 15 миллионов рублей.

Заявки подавали со всей Иркутской области. Из множества претендентов, выбрали пятерку лучших. Среди них два хозяйства из Тайшетского района и по одному из Баяндаевского, Усть-Удинского и Осинского районов.

- Деньги должны быть направлены на строительство ферм и комплектацию их оборудованием, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Субсидию также можно потратить на покупку племенных животных.

Программа семейных молочных ферм действует уже четвертый год. В 2018 году, размер гранта вырос на 3 миллиона рублей, с 12 до 15 миллионов рублей. За это время дотации получили 24 фермера, 19 из которых уже завершили строительство своих хозяйств.