2018-12-23T11:53:42+03:00
Общество

Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области

Они получат деньги в рамках региональной программы поддержки сельского хозяйства
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пяти семейным молочным фермам выделили 75 млн рублей в Иркутской области. Молочное хозяйство. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Пяти семейным молочным фермам выделили 75 млн рублей в Иркутской области. Молочное хозяйство. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Пять новых семейных ферм появятся в Иркутске в 2019 году. В министерстве сельского хозяйства подвели итоги регионалького отбора. Фермеры-победители получат по 15 миллионов рублей.

Заявки подавали со всей Иркутской области. Из множества претендентов, выбрали пятерку лучших. Среди них два хозяйства из Тайшетского района и по одному из Баяндаевского, Усть-Удинского и Осинского районов.

- Деньги должны быть направлены на строительство ферм и комплектацию их оборудованием, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Субсидию также можно потратить на покупку племенных животных.

Программа семейных молочных ферм действует уже четвертый год. В 2018 году, размер гранта вырос на 3 миллиона рублей, с 12 до 15 миллионов рублей. За это время дотации получили 24 фермера, 19 из которых уже завершили строительство своих хозяйств.

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