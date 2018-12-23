2018-12-23T11:51:40+03:00
Общество

Не служишь по контракту? Заплати за обучение в Омской академии МВД

С жителя Бурятии, уволившегося со службы в полиции, взыскали 280 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Приставы взыскали с молодого человека, отучившегося в вузе по направлению, и отказавшемуся от работы, долг.Приставы взыскали с молодого человека, отучившегося в вузе по направлению, и отказавшемуся от работы, долг.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Именно эту сумму потратило государство на обучение жителя Кяхты в Омской академии МВД. Молодой человек перед поступлением заключил контракт и обязан был отработать в полиции не менее пяти лет. Но, вскоре после окончания вуза, молодой офицер передумал служить. И уволился. Дело закончилось судебным разбирательством.

-Суд, рассмотревший материалы дела, обязал 27-летнего жителя Кяхты возместить затраты государства на его обучение, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии . На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство.

Деньги, всего 280 тысяч рублей, нашлись. Приставы изъяли средства должника в банках., ограничили его в выезде за границу. И, наконец, выяснили - вместо службы в полиции молодой человек тправился на военную службу. Все оказалось достаточно просто. Постановление об удержании долга было направлено по месту ее прохождения. И сейчас в пользу МВД перечислен весь долг.

Суд, рассмотревший материалы дела, обязал гражданина возместить затраты государства на его обучение. На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство.

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