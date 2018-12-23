2018-12-23T12:22:58+03:00
Экономика

Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз

Несмотря на то, что заемщица платила по счетам нерегулярно, плату за это уменьшили со 100 тысяч до 10 тысяч
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз.Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нет средств платить по счетам? Сегодняшняя реальность показывает, что выход из положения всегда можно найти. В судебном рабирательстве обязательно учтут финансовое положение.

-В октябре 2013 года между банком и жительницей Улан-Удэ был заключен договор на предоставление кредита в сумме 643 500руб. сроком на пять лет под 16,5% годовых, - сообщает пресс-служба Советского районного суда столицы Бурятии. - Свои обязательства женщина исполняла ненадлежащим образом. Денежные средства в счет погашения задолженности вносились нерегулярно и в недостаточном объеме.

В суде замещица просила учесть ее тяжелое материальное положение, ссылалась на отсутствие заработка в связи с состоянием здоровья, также просила уменьшить размер неустойки.

Возможно ли это? Ответственность за просрочку должна быть. Но соразмерно с величиной ущерба. Основания для ее снижения рассматривались, исходя из конкретных обстоятельств.

- Анализируя ситуацию, суд пришел к выводу о том, что установленный в кредитном договоре размер неустойки - 0,5% в день (при действующих на момент заключения договоров в 2013году ставке рефинансирования ЦБ РФ - 5,5% годовых; на момент предъявления иска 7,5% годовых) превышает средневзвешенные ставки процентов и штрафных санкций по коммерческим кредитам и гражданско-правовым обязательствам, - поясняет позицию суда пресс-служба. - Сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Так, по кредитному договору, при задолженности по основному долгу 189 742,68 руб. и процентам 20804,69 руб. банком предъявлена в качестве неустойки за просроченный основной долг - 93 613,68 руб. и неустойки - 6 647,73 руб. С учетом этого решено уменьшить размер неустойки до 10 000 руб. и 2 000 руб. соответственно.

Долги по займу жительница Улан-Удэ погасила. В том размере, что потребовал суд.

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