Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-23T12:47:51+03:00

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Новый год, объединяющий и семейный праздник. От того еще более циничным выглядит случай, который произошел в Саянске. У городского сквера Ветеранов неизвестные вырубили голубую ель.

Пропажу обнаружили сегодня утром 23 декабря. Одниз из жителей города проходя мимо сквера посвященного памяти жертв Великой Отечественной войны, заметил, что одно из деревьев вырублено под корень.

Вандалы срубили ель под самый корень. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

- Саженцы голубых елей высадили во время празднования 9 мая в 2015 году, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – В рамках акции «Дерево Победы».

Саянцы недоумевают, у кого могла подняться рука, чтобы так варварски срубить дерево, посвященное памяти тех, кто сражался и трудился ради жизни и свободы будущих поколений.

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