2018-12-23T12:47:51+03:00
Общество

Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов

Пропажу обнаружили сегодня утром 23 декабря
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов. Фото: пресс-служба администрации Саянска.Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов. Фото: пресс-служба администрации Саянска.
Изменить размер текста:

Новый год, объединяющий и семейный праздник. От того еще более циничным выглядит случай, который произошел в Саянске. У городского сквера Ветеранов неизвестные вырубили голубую ель.

Пропажу обнаружили сегодня утром 23 декабря. Одниз из жителей города проходя мимо сквера посвященного памяти жертв Великой Отечественной войны, заметил, что одно из деревьев вырублено под корень.

Вандалы срубили ель под самый корень. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

Вандалы срубили ель под самый корень. Фото: пресс-служба администрации Саянска.

- Саженцы голубых елей высадили во время празднования 9 мая в 2015 году, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – В рамках акции «Дерево Победы».

Саянцы недоумевают, у кого могла подняться рука, чтобы так варварски срубить дерево, посвященное памяти тех, кто сражался и трудился ради жизни и свободы будущих поколений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске. В соцсетях он увидел, что его ищут и пришел в отделение. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз
Не служишь по контракту? Заплати за обучение в Омской академии МВД
Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области
Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии
Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области
Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет
Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11
ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и Газели
Иркутский исполнитель Аркадий Стародубцев выступил в Государственном Кремлёвском Дворце на музыкальном фестивале шансона
Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске
ДТП в Иркутске: автобус и трамвай столкнулись на улице Советской
Открытие елки в Иркутске 22 декабря 2018: какие улицы перекроют
Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске
Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе
Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области