СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-23T16:10:18+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: к концу дня 24 декабря похолодает до -25 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Морозная рабочая неделя ждет иркутян. И начнется она уже завтра, 24 декабря. В течение суток будет переменная облачность. Ночью пойдет снег и продолжит идти в течение дня. Ветер дует северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Иногда порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура в течение суток около -22, к концу дня столбики термометра и вовсе опустятся до -25,-27 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, в горах Южного Прибайкалья местами сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Местами Приангарье накроет туман.

Ветер в Иркутской области гуляет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. В южных, верхнеленских, центральных районах Приангарья порывы ветра будут 13-18 м/с. Жителей ждут метели.

Температура в регионе ночью -35,-40, при прояснении -45,-50. Днем уличные термометры покажут -30,-35, в пониженных формах рельефа -40,-45, в южных районах в течение суток температура -22,-27, местами -28,-33.