2018-12-24T03:37:33+03:00
Общество

Выставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в Иркутске

Фотографировать экзотических животных можно будет бесплатно
Ирина РЮТИНА
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Выставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в ИркутскеВыставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в ИркутскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутске завтра, 25 декабря откроется выставка «Экзотеррариум». Экспозицию разместят в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

- На выставке буду представлены более 50 видов экзотических животных, - сообщает пресс-службе музея. – Среди них будет тигровый питон, узорчатые и тонкохвостые полозы, парагвайская анаконда. Можно будет увидеть одну из самых больших жаб в мире - ага. Также в экспозиции - австралийская голубая квакша, пауки птицееды из Азии и Южной Америки.

Работать выставка будет долго. До 31 марта. Понедельник – выходной. Фотографирование экспонатов выставки – бесплатно.

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