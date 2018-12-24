Выставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:37 2018-12-24T03:37:33+03:00

Фотографировать экзотических животных можно будет бесплатно

Изменить размер текста: A A

В Иркутске завтра, 25 декабря откроется выставка «Экзотеррариум». Экспозицию разместят в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

- На выставке буду представлены более 50 видов экзотических животных, - сообщает пресс-службе музея. – Среди них будет тигровый питон, узорчатые и тонкохвостые полозы, парагвайская анаконда. Можно будет увидеть одну из самых больших жаб в мире - ага. Также в экспозиции - австралийская голубая квакша, пауки птицееды из Азии и Южной Америки.

Работать выставка будет долго. До 31 марта. Понедельник – выходной. Фотографирование экспонатов выставки – бесплатно.

Читайте также:

В новогоднюю ночь до 03.00 будет работать общественный транспорт в Иркутске

Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе