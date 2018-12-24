2018-12-24T03:54:00+03:00
Общество

На открытие главной елки пришли более 5 000 иркутян

Народные гуляния прошли в сквере Кирова
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
На открытие главной елки пришли более 5 000 иркутянНа открытие главной елки пришли более 5 000 иркутянФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В иркутском сквере Кирова в минувшие выходные прошло открытие главное елки города. Несмотря на не очень теплую погоду, пришли разделить праздник более 5000 иркутян, по подсчетам администрации города. Их ждали интерактивные конкурсы и творческие номера.

- Городской праздник посвятили сказкам и предстоящему году театра в России, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк.

В сквере начала работу резиденция Деда Мороза. Работать она будет каждый день все новогодние каникулы. Добрый сказочный кудесник ждет там ребятишек, чтобы послушать как они читают стихотворения про зиму. С Дедушкой можно и сфотографироваться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: к концу дня 24 декабря похолодает до -25
Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов
Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз
Не служишь по контракту? Заплати за обучение в Омской академии МВД
Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области
Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии
Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области
Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет
Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11
ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и Газели
Иркутский исполнитель Аркадий Стародубцев выступил в Государственном Кремлёвском Дворце на музыкальном фестивале шансона
Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске
ДТП в Иркутске: автобус и трамвай столкнулись на улице Советской
Открытие елки в Иркутске 22 декабря 2018: какие улицы перекроют
Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске
Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе
Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области