На открытие главной елки пришли более 5 000 иркутян

СЕГОДНЯ 03:54 2018-12-24T03:54:00+03:00

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В иркутском сквере Кирова в минувшие выходные прошло открытие главное елки города. Несмотря на не очень теплую погоду, пришли разделить праздник более 5000 иркутян, по подсчетам администрации города. Их ждали интерактивные конкурсы и творческие номера.

- Городской праздник посвятили сказкам и предстоящему году театра в России, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк.

В сквере начала работу резиденция Деда Мороза. Работать она будет каждый день все новогодние каникулы. Добрый сказочный кудесник ждет там ребятишек, чтобы послушать как они читают стихотворения про зиму. С Дедушкой можно и сфотографироваться.