2018-12-24T04:23:21+03:00
Общество

В Иркутске 24 декабря пробки 8 баллов

На дорогах города три ДТП
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске пробки 8 баллов. Фото: Яндекс.Пробки.В Иркутске пробки 8 баллов. Фото: Яндекс.Пробки.
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Как всегда, утро неприятно для большинства жителей Иркутска пробками. Последняя неделя года заставить понервничать иркутян еще не один день своей предпраздничной суетой.

В Ленинском районе города затор, по традиции, начинается с ул. Трактовая, дальше по Иркутному мосту, мимо ост. «Курорт «Ангара»» и дальше на ул. Маяковского и к Глазковскому мосту. Прилегающие к Маяковского улицы также «стоят» - это Гоголя, Пушкина, Профсоюзная.

Перебраться с левого берега Ангары на правый через Иннокентьевский мост также проблематично. Транспорт едет там со скоростью 10 км/ч. Подъезд со стороны Синюшиной горы к Академическому мосту – автомобили едут 5 км/ч. На политне ГЭС, к сожалению, тоже затор, перетекающий на ул. Байкальская.

По сообщению сервиса "Яндекс. Пробки" затруднено движение по улицам Лермонтова, Декабрьских событий.

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