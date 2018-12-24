БК «Иркут» сегодня, 24 декабря, играет дома

СЕГОДНЯ 04:34 2018-12-24T04:34:37+03:00

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БК «Иркут» сегодня, 24 декабря во Дворце спорта «Труд» сыграет последний матч мужской Суперлиге-1 в 2018 году. За победу иркутские баскетболисты поборются с новосибирскими. На своем паркете «Иркут» принимает команду «Новосибирск».

- Соперники из столицы Западной Сибири, на данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице дивизиона. У них из 14 проведенных матчей - 9 побед, - рассказывает пресс-атташе БК «Иркут» Людмила Москалева. - Наш «Иркут» на 15-й строчке «турнирки».

У иркутян всего 4 победы из 14 возможных. Поэтому, не стесняемся, приходим поддерживать наших! Начало в 19.00. Можно также принять участие в благотворительной акции. В холле ДС «Труд» с 18.00 будет проходить сбор игрушек и книг для воспитанников одного из детских домов Иркутска.