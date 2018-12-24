КамАЗ провалился под лед реки Лена в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-24T06:02:32+03:00

На реке Лене в Киренском районе Иркутской области произошел частичный провал грузового автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Накануне 23 декабря произошло ЧП вблизи деревни Кривошапкино Киренского района Иркутской области. В 150 метрах от берега под лед реки частично провалился КамАЗ. Случилось это недалеко от строящейся технологической ледовой переправы.

- Водителю удалось покинуть кабину большегруза, он не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Угроза разлива нефтепродуктов и загрязнения реки нет.

- Место огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки. Автомобиль закрепили тросами, чтобы он полностью не ушел под воду. Собственника грузовика привлекут к административной ответственности, - комментирует старший госинспектор Киренского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Александр Залуцкий.

Толщина льда в месте провала – не более 40 сантиметров. Ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов.

В ближайшее время здесь проведут работы по намораживанию ледового поля. А вот поднимать машину ее собственник будет за свой счет.