2018-12-24T06:33:06+03:00
Общество

Двойник иркутского влюбленного: скульптуру молодого человека установили в Ахтубинске

В Астраханской области появился такой же монумент, что и в Иркутске у кинотеатра «Баргузин»
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
В новом ахтубинском сквере «Арбат-400» установлена скульптурная композиция «Первое свидание». ФОТО: администрация города Ахтубинска.В новом ахтубинском сквере «Арбат-400» установлена скульптурная композиция «Первое свидание». ФОТО: администрация города Ахтубинска.
Изменить размер текста:

Помните влюбленного, который стоит у кинотеатра «Баргузин» в Иркутске и все ждет благоверную, которая опаздывает на свидание. Так вот двойник сибиряка появился в городе Ахтубинск в Астраханской области. Здесь, в сквере «Арбат-400», и установили скульптурную композицию «Первое свидание»

- Композиция станет напоминать ахтубинцам об их первом свидании и о большой любви, воспетой в разные времена поэтами, - говорят в местной администрации.

Двухметровая бронзовая скульптура молодого человека, стоящего под часами, изготовлена на предприятии в городе Жуковский, Московской области. А ее автор – иркутянин Илья Ставский.

Кстати, иркутский влюбленный установлен в 2013 году. Высота скульптура составляет 2 метра 20 сантиметров. Она выполнена из бронзы. Ахтубинский двойник – примерно такой же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Иркутске: главные площадки, концерты

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух иркутян осудили за производство «боярышника»
КамАЗ провалился под лед реки Лена в Иркутской области
БК «Иркут» сегодня, 24 декабря, играет дома
В Иркутске 24 декабря пробки 8 баллов
На открытие главной елки пришли более 5 000 иркутян
Выставка редких животных «Экзотеррариум» откроется в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: к концу дня 24 декабря похолодает до -25
Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов
Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз
Не служишь по контракту? Заплати за обучение в Омской академии МВД
Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области
Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии
Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области
Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет
Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11
ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и Газели
Иркутский исполнитель Аркадий Стародубцев выступил в Государственном Кремлёвском Дворце на музыкальном фестивале шансона
Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске
ДТП в Иркутске: автобус и трамвай столкнулись на улице Советской
Открытие елки в Иркутске 22 декабря 2018: какие улицы перекроют
Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске
Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе
Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области