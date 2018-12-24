Двойник иркутского влюбленного: скульптуру молодого человека установили в Ахтубинске

СЕГОДНЯ 06:31 2018-12-24T06:33:06+03:00

В Астраханской области появился такой же монумент, что и в Иркутске у кинотеатра «Баргузин»

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Помните влюбленного, который стоит у кинотеатра «Баргузин» в Иркутске и все ждет благоверную, которая опаздывает на свидание. Так вот двойник сибиряка появился в городе Ахтубинск в Астраханской области. Здесь, в сквере «Арбат-400», и установили скульптурную композицию «Первое свидание»

- Композиция станет напоминать ахтубинцам об их первом свидании и о большой любви, воспетой в разные времена поэтами, - говорят в местной администрации.

Двухметровая бронзовая скульптура молодого человека, стоящего под часами, изготовлена на предприятии в городе Жуковский, Московской области. А ее автор – иркутянин Илья Ставский.

Кстати, иркутский влюбленный установлен в 2013 году. Высота скульптура составляет 2 метра 20 сантиметров. Она выполнена из бронзы. Ахтубинский двойник – примерно такой же.

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