Двух иркутян осудили за производство «боярышника»

СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-24T07:14:12+03:00

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В Иркутске два местных жителя в погоне за легкой наживой договорились производить смертельной опасный напиток. Они закупили более 300 литров спиртосодержащей жидкости и собирались продавать его иркутянам.

В ноябре 2016 года, двое знакомых купили у неизвестных 322,5 литра спирта. Мужчины развели его водой и разлив по бутылкам с этикетками «боярышник» подготовили свое зелье к продаже. Эксперты выяснили, что содержание метилового спирта превышало нормы от 50 до 105 раз. Смертельный напиток мог унести жизни огромного количества иркутян.

- Было возбуждено уголовное дело по статье производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Дело было передано в Свердловский районный суд.

Организатора преступного бизнеса приговорили у 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощника осудили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.