2018-12-24T09:42:43+03:00
Общество

Особый противопожарный режим введут на время новогодних праздников в Иркутской области с 25 декабря

Полицейские и инспекторы пожарного надзора проверят точки продажи пиротехники
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Особый противопожарный режим введут на время новогодних праздников в Иркутской области с 25 декабря .Особый противопожарный режим введут на время новогодних праздников в Иркутской области с 25 декабря .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в Иркутской области введут особый противопожарный режим. Он начнет действовать с 25 декабря.

Особое внимание уделят вопросам бесперебойной подачи тепло и электроэнергии, а также других коммунальных систем. Дополнительно проверят котельные малых населенных пунктов.

- Особый режим вводится для оперативного реагирования в период новогодних и рождественских праздников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Все службы экстренного реагирования будут приведены в режим повышенной готовности.

Спасатели провели учения по отработке навыков и действий в случае экстренной ситуации. А также по эвакуации людей с праздничных мероприятий. Кроме того проверят и пункты торговли пиротехникой.

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