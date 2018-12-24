"Свидетели Иеговы" из Ангарска не смогли передать земельный участок в Испанию, он отойдет государству

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-24T10:32:39+03:00

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Религиозная организация «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ еще в 2017 году. По закону собственность секты должна была перейти к Российской Федерации, однако «свидетели» до сих пор отчаянно пытаются его сохранить.

Экстремисты попытались найти лазейку в праве, чтобы сохранить свое имущество. Для этого они попытались оформить договор пожертвования своих помещений испанкому отделению организации "Свидетели Иеговы". Против подобной сделки выступила прокуратура.

- Было установлено, что договор был составлен с нарушениями Гражданского кодекса, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Что позволило признать его незаконным.

Земельный участок в Ангарске и здание, находящееся на нем, которое «свидетели» использовали для богослужения передано в собственность государства.

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