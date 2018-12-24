Братья на пьедестале: иркутские тхэквондисты Роман и Олег Кузнецовы завоевали золото и бронзу чемпионата России

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-24T10:49:49+03:00

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Очередные медали в свою копилку добавили иркутские тхэквондисты братья Кузнецовы. На чемпионате России Роман взял золото, а Олег стал бронзовым призером. При этом спортсмены выступали в одной весовой категории – свыше 87 килограммов. Соревнования проходили с 19 по 23 декабря в Рязани.

- В этой весовой категории Роман оказался сильнее тхэквондиста из Краснодарского края Юрия Кириченко, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Еще одну бронзовую награду вместе с Олегом завоевал Рафаиль Аюкаев из Самарской области.

Впереди у братьев Кузнецовых не менее важные соревнования. Они начинают подготовку к Кубку Президента Всемирной федерации тхэквондо, который с 7 по 11 февраля 2019 года состоится в Турции. Тренироваться Роман Олег будут в областной Школе высшего спортивного мастерства у наставников Алексея и Татьяны Палкиных.