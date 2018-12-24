Жителя Иркутска осудили за кражу через мобильный банк

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-24T10:56:07+03:00

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В Иркутской области осудили мужчину, который похитил деньги у своего знакомого через мобильный банк. Воспользовавшись моментом, он через телефон перевел деньги на свой счет.

Выяснилось, что 12 июля 2018 года приятель попросил у иркутянина телефон, якобы для звонка, отойдя в сторону, он сделал вид, что разговаривает. И незаметно для хозяина сотового, через услугу мобильный банк перевел с его счета 7 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – С учетом личности подсудимого суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Мужчина раньше не привлекался к ответственности, это смягчило ему наказание. Ближайшие 2 года ему придется регулярно отчитывается перед участковым о своем местонахождении.

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