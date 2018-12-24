2018-12-24T11:51:24+03:00
Общество

Сняла порчу и деньги: в Братске аферистку осудили за лжецелительство

Ее приговорили к 2 годам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Сняла порчу и деньги: в Братске аферистку осудили за лжецелительство.Сняла порчу и деньги: в Братске аферистку осудили за лжецелительство.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попалась пожилая жительница Братска. Пенсионерка отдала аферистке свои сбережения и даже одежду.

Когда женщина возвращалась домой с покупками, к ней подошла незнакомка и предложила помочь донести тяжести. Между ними завязался диалог. Мошенница сказала пенсионерке, что на ней лежит страшная порча, от которой в жизни братчанки сплошные неудачи. К счастью, от этого можно легко избавиться, достаточно провести магический обряд. Но для этого потребуются все сбережения. По словам аферистки, шуба также будет нужна для волшебства.

- Преступница получила от потерпевшей 25 500 рублей и ее личные вещи, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – После чего лжецелительница скрылась со своей добычей.

На суде обманщица полностью признала свою вину. Она согласилась возместить ущерб и извинилась за свой поступок. С учетом всех обстоятельств ее приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это уже не первая ее судимость, ранее она уже отбывала срок за торговлю наркотиками.

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