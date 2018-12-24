2018-12-24T12:15:16+03:00
Общество

Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области

Оба водителя смогли спастись
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Два автомобиля «ГАЗ» перевозили частный груз в Мамско-Чуйском районе. Неподалеку от Мамакана машины выехали на лед реки Витим, который проломился под тяжестью техники.

Днем 22 декабря в 15 километрах от поселка Мамакан грузовики «ГАЗ-66011» и «ГАЗ-Багем» попытались по льду переехать реку Витим. Однако не рассчитали вес машин и провалились под лед.

- Водители проигнорировали запрещающие знаки и выехали на лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - «ГАЗ-66011» ушел под лед только задними колесами и смог вернуться на берег. Второй автомобиль «ГАЗ-Багем» частично ушел под воду.

Владелец машин, который руководит грузоперевозками, в ближайшее время попытается достать технику из ледяного плена. Водителей же за нарушения правил безопасности привлекут к административной ответственности.

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