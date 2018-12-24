2018-12-24T12:40:25+03:00
Общество

Сергей Сокол: ЗакСобрание Иркутской области усилит взаимодействие с муниципалитетами

Об этом заявил председатель областного парламента на заседании Совета по взаимодействию с представителями МО
Яна ЛИСИНА
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Законодательное Собрание Иркутской области намерено усиливать и развивать взаимодействие с муниципальными образованиями региона для того, чтобы улучшить совместную работу над развитием каждой территории. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

- Одна из главных задач - сохранение преемственности в работе областного парламента, - сказал Сергей Сокол. - И крепким фундаментом этого является совместная работа парламента и органов местного самоуправления всех уровней. Мы усилим эффективность работы Совета за счет привлечения к этому глав органов местного самоуправления.

Сергей Сокол подчеркнул, что только при постоянном, неформальном общении с жителями можно узнать, что их действительно волнует, и важнейшая роль местного самоуправления - это роль связующего звена между гражданами и государственной властью. Вместе с тем муниципалитеты должны стать в большей мере финансово самостоятельными, иметь дополнительные источники для исполнения своих полномочий.

- Будем обязательно советоваться с вами, как лучше выстроить эту систему, как сбалансировать полномочия между областью и муниципалитетами, - обратился к участникам Совета спикер ЗакСобрания.

Сергей Сокол также пригласил участников заседания к совместной работе над стратегией социально-экономического развития Иркутской области, которая до сих пор не принята в регионе.

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